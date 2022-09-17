«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ с коэффициентом 2.27

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.27.
«Матч довольно любопытный может здесь получиться с учётом того, что «Лестер» потерпел аж пять поражений. Если под кем и раскачивается кресло, то под Бренданом Роджерсом.
В этом плане у Антонио Конте относительный порядок, несмотря на поражение 0:2 от «Спортинга». Но думаю, что «Лестер» удобный соперник, чтобы сыграть с ним именно сейчас.
Полагаю, что у «Тоттенхэма» не будет каких-то больших проблем. С форой (-1.5) совершенно спокойно можно брать «Тоттенхэм» за коэффициент 2.27».
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- 17 сентября 2022
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