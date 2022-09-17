Прогноз на матч «Боруссия» — «Шальке» от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Шальке».

Ставка: обе забьют — нет за 2.21.

В большинстве матчей нового сезона «шмелей» вытаскивала надёжная оборона. А вот стабильности пока не видно: было несколько провалов, прежде всего в матчах с «Вердером» и «Лейпцигом». Хотя в остальном команда идёт неплохо.

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Немного настораживает то, как начудил в матче с «Ман Сити» голкипер Александер Майер, который вынужденно занял последний рубеж после травмы Кобеля, но «Шальке» однозначно не будет напрягать его так сильно, как «горожане». Они совсем не в том состоянии.



«Шальке», выбравшись из второй Бундеслиги, сразу зарекомендовал себя достаточно крепкой командой, но первую победу одержал только в 6-м туре над совсем уж никаким «Бохумом». «Шальке» не отличается высокой результативностью, в гостевых матчах ведёт себя осторожно и полагается в основном на оборону.



«Боруссия» после двух подряд обидных поражений будет стараться исправить ситуацию. Победа в дерби будет как нельзя кстати. Обе команды сейчас не любят рисковать и какой-то запредельной результативностью не отличаются.

Мы вряд ли увидим много голов, кто-то наверняка уйдёт с поля без забитого мяча. Скорее всего, это будут гости, но «Боруссии» может не хватить сил и эмоций после Лиги чемпионов. Подстрахуемся и возьмём «обе забьют — нет». Коэффициент сильно выше двойки.

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