«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ с коэффициентом 2.30

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.30.
Только в восьмом матче с начала сезона к «Тоттенхэму» пришло первое поражение. «Спортинг» удивил, оказав достойное сопротивление и вырвав победу в матче, который шёл к логичному ничейному исходу.
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Впервые «Тоттенхэм» ушёл с поля без забитого мяча, да и моментов создал не так уж много. Отношения Антонио Конте с Лигой чемпионов по-прежнему не складываются. Пора перестраиваться на национальное первенство. Благо там дела идут куда лучше.
В АПЛ «шпоры» идут на третьей строчке и остаются одной из двух команд, которые ещё ни разу не проигрывали. Нельзя сказать, что по игре «Тоттенхэм» выглядит неуязвимым, но дома он выступает мощно, и вряд ли тут будет иначе. Мало того что лондонцы сами хороши, так у них ещё и соперник не из тех, которые могут создать проблемы.
«Лестер» сейчас в глубоком кризисе, команда слишком много пропускает, плохо реализует созданные моменты и вообще играет слабо. Команда нуждалась летом в усилении, но не получила его, несколько лет прогресса окончательно пошли коту под хвост. В общем, «Лестер» вернулся к борьбе за выживание.
Брендан Роджерс уже на пороге отставки, а смотреть в таблицу болельщикам «лис» просто больно. Стабильный и осторожный «Тоттенхэм» должен без труда и с запасом побеждать гостей. Возьмём победу лондонцев с форой.
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