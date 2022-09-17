Прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч итальянской Серии А «Торино» — «Сассуоло», который состоится 17 сентября.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

«Сассуоло» начал сезон неожиданно скромно. Команда летом лишилась сразу нескольких многих лидеров, равноценной замены не получила, но даже с учётом этого падение получилось слишком быстрым. Плюс очень серьёзно просела результативность.

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Оно и понятно. В команде уже нет тех, кто стабильно забивал в прошлом сезоне, а единственный из оставшихся лидеров атаки Доменико Берарди сейчас больше лечится, чем играет. Как ни крути, стабильно набирать очки в такой ситуации сложно.



«Торино» тоже потерял многих, но пока держится молодцом и сезон начал на твёрдую четвёрку. Может, даже с плюсом. «Быки» побеждают тех, кто слабее, проигрывают тем, кто сильнее, и даже зацепили ничью с «Лацио». В первых шести турах только у «Аталанты» получилось уверенно разобраться с туринцами, все остальные с ними намучились.



«Сассуоло» сейчас сбавил обороты в плане голов, а «Торино» уже давно нельзя назвать результативной командой, хоть в половине сыгранных матчей «быки» и пробивали тотал больше 2.5 мяча. Букмекеры чуть больше склоняются к тому, что матч получится результативным, но далеко не факт, что так и будет. А скорее, даже наоборот.

«Торино» дома не любит рисковать, а у гостей не хватит атакующей мощи, чтобы продемонстрировать свой любимый результативный футбол. Проверим тотал меньше 2.5 мяча, коэффициент стремится к двойке.

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