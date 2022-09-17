Прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч итальянской Серии А «Торино» — «Сассуоло», который состоится 17 сентября.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.
«Сассуоло» начал сезон неожиданно скромно. Команда летом лишилась сразу нескольких многих лидеров, равноценной замены не получила, но даже с учётом этого падение получилось слишком быстрым. Плюс очень серьёзно просела результативность.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.
Оно и понятно. В команде уже нет тех, кто стабильно забивал в прошлом сезоне, а единственный из оставшихся лидеров атаки Доменико Берарди сейчас больше лечится, чем играет. Как ни крути, стабильно набирать очки в такой ситуации сложно.
«Торино» тоже потерял многих, но пока держится молодцом и сезон начал на твёрдую четвёрку. Может, даже с плюсом. «Быки» побеждают тех, кто слабее, проигрывают тем, кто сильнее, и даже зацепили ничью с «Лацио». В первых шести турах только у «Аталанты» получилось уверенно разобраться с туринцами, все остальные с ними намучились.
«Сассуоло» сейчас сбавил обороты в плане голов, а «Торино» уже давно нельзя назвать результативной командой, хоть в половине сыгранных матчей «быки» и пробивали тотал больше 2.5 мяча. Букмекеры чуть больше склоняются к тому, что матч получится результативным, но далеко не факт, что так и будет. А скорее, даже наоборот.
«Торино» дома не любит рисковать, а у гостей не хватит атакующей мощи, чтобы продемонстрировать свой любимый результативный футбол. Проверим тотал меньше 2.5 мяча, коэффициент стремится к двойке.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 7.60.
Почему «Реал» не обыграет «Атлетико» в мадридском дерби.
Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч «Рома» — «Аталанта».
Чего ждать от матча «Милан» — «Наполи».
Прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург» с коэффициентом 15.0.
- 17 сентября 2022
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:15