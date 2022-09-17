«Тоттенхэм» — «Лестер»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, какой канал покажет

17 сентября состоится матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

К сожалению, российские телеканалы не покажут встречу двух соперников из АПЛ.

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Матч состоится 17 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит не раньше 19:30 мск. «Лисы» до сих пор не выигрывали ни одного матча в новом сезоне АПЛ, «шпоры» – не самый подходящий оппонент, чтобы прервать неудачную серию.

Фаворитами матча считают лондонцев: в букмекерских конторах можно поставить на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.42. Успех «Лестера» оценивается аналитиками в 6.50. Поставить на ничью можно за 5.00.

Эксперты не сомневаются, что в матче будет забито много голов. На тотал больше 2.5 мяча предлагают коэффициент 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.38.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол «Лестера» идёт с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

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