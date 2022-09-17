«Торино» — «Сассуоло»: прямой эфир, где смотреть онлайн, какой канал покажет

Матч 7-го тура итальянской Серии А «Торино» – «Сассуоло» состоится 17 сентября в Турине на стадионе «Олимпийский». Начало запланировано на 21:45 мск.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч Футбол 1».
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«Торино» пока теряет очки только с фаворитами, в матче с ещё не набравшим форму «Сассуоло» «быки» могут рассчитывать на победу.
Эксперты уже дали прогноз: они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Торино» можно с коэффициентом 1.87. Успех «Сассуоло» аналитики оценили в 4.34. Поставить на ничью предлагается за 3.82.
Мнение по поводу результативности матча разделилось. На тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча дают одинаковые коэффициенты – 1.95.
Поставить на гол «Торино» можно в букмекерских конторах за 1.19, а на то, что забьёт «Сассуоло» – за 1.50. Вариант «обе забьют» эксперты оценили коэффициентом 1.80.
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