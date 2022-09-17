«Спартак» — «Локомотив»: когда играют, время начала матча РПЛ 18 сентября

18 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Принципиально важный матч, как и любое московское дерби. Абаскаль может впервые выиграть в такой статусной встрече.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Локомотива» оценивается в 4.82. На ничью дают коэффициент 4.28.
Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» с коэффициентом 7.60.
Почему «Реал» не обыграет «Атлетико» в мадридском дерби.
Бальде останется в России на время дисквалификации.
Валуев: немцы всегда найдут повод не допускать сборную России на Евро-2024.
- 17 сентября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00