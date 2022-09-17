«Спартак» — «Локомотив»: когда играют, время начала матча РПЛ 18 сентября

18 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Принципиально важный матч, как и любое московское дерби. Абаскаль может впервые выиграть в такой статусной встрече.

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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Локомотива» оценивается в 4.82. На ничью дают коэффициент 4.28.

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

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