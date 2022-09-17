«Рома» — «Аталанта»: прогноз с коэффициентом 3.45 на матч чемпионата Италии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Рома» — «Аталанта», который пройдёт в Риме 18 сентября.
Ставка: победа «Аталанты» за 3.45.
Жозе Моуринью прервал череду неудач двумя победами, но от критики его это не спасает. Матч с «Эмполи» вышел неубедительным, а финский ХИК римляне в любом своём состоянии должны были побеждать без проблем. Так что этот матч не показатель, тем более соперник почти всю игру был в меньшинстве. Очень сильно римлянам мешают травмы, но спихивать все неудачи только на них не стоит.
«Рома» выглядит очень нестабильной по игре. Где-то проваливается оборона, где-то атака играет совсем не так, как должна играть команда, у которой впереди есть Дзаньоло, Абрахам и Дибала. При этом «Рома» всего на одно очко отстаёт от лидера. В Италии сейчас сбоят все команды, и нет одного явного фаворита, который смотрелся бы сильнее всех. Нельзя этого сказать и об «Аталанте», которая сейчас возглавляет турнирную таблицу.
Гости имеют свои сильные и слабые стороны, их нельзя назвать неуязвимой командой, но сейчас они выглядят лучше, чем «Рома», которая ощутимо сбоит. «Аталанта» подтянула игру в обороне, немало забивает, в плане стабильности и качества игры бергамаски превосходят своего соперника. Почему бы не попробовать поставить на их победу.
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