«Рома» — «Аталанта»: прогноз с коэффициентом 3.45 на матч чемпионата Италии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Рома» — «Аталанта», который пройдёт в Риме 18 сентября.

Ставка: победа «Аталанты» за 3.45.

Жозе Моуринью прервал череду неудач двумя победами, но от критики его это не спасает. Матч с «Эмполи» вышел неубедительным, а финский ХИК римляне в любом своём состоянии должны были побеждать без проблем. Так что этот матч не показатель, тем более соперник почти всю игру был в меньшинстве. Очень сильно римлянам мешают травмы, но спихивать все неудачи только на них не стоит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома» выглядит очень нестабильной по игре. Где-то проваливается оборона, где-то атака играет совсем не так, как должна играть команда, у которой впереди есть Дзаньоло, Абрахам и Дибала. При этом «Рома» всего на одно очко отстаёт от лидера. В Италии сейчас сбоят все команды, и нет одного явного фаворита, который смотрелся бы сильнее всех. Нельзя этого сказать и об «Аталанте», которая сейчас возглавляет турнирную таблицу.



Гости имеют свои сильные и слабые стороны, их нельзя назвать неуязвимой командой, но сейчас они выглядят лучше, чем «Рома», которая ощутимо сбоит. «Аталанта» подтянула игру в обороне, немало забивает, в плане стабильности и качества игры бергамаски превосходят своего соперника. Почему бы не попробовать поставить на их победу.

Больше прогнозов на матчи дня.

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» с коэффициентом 7.60.

Мбаппе занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Почему «Реал» не обыграет «Атлетико» в мадридском дерби.

Кавазашвили: Россию не допустят до жеребьёвки ЧЕ-2024.