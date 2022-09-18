«Торпедо» — ЦСКА: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто забил

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встречалось с ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой «Торпедо» со счётом 1:0.
На 33-й минуте защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счёт в матче. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в прыжке не дотянулся до мяча головой после навеса со штрафного, и тот прилетел к Шапичу, который ногой в касание переправил мяч в ближний угол.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов взял на себя ответственность за поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).
«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (19).
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Тренер ЦСКА Федотов взял ответственность за поражение от «Торпедо».
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