«Динамо» — «Зенит»: результат матча РПЛ, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

17 сентября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск.

Прогнозы на РПЛ — здесь.

«Зенит» долгое время первого тайма имел подавляющее преимущество по ударам, которое затем воплотилось в забитом мяче. На 35-й минуте полузащитник «Динамо» Матиас Норманн потерял мяч на правом фланге своей половины поля. Игроки «Зенита» быстро перевели мяч к штрафной площадке, Иван Сергеев отпасовал на Андрея Мостового, который пробил низом в левый угол.

На 64-й минуте московская команда осталась в меньшинстве – защитник Роберто Фернандес получил вторую жёлтую за фол на Сергееве, после чего покинул поле. На 93-й минуте Густаво Мантуан реализовал выход один на один и установил итоговый счёт встречи — 2:0.



«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.

10 лучших экспрессов.

Славиша Йоканович: Захарян может играть лучше.

«Зенит» останется лидером РПЛ после первой трети сезона.

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» с коэффициентом 7.60.

Почему «Реал» не обыграет «Атлетико» в мадридском дерби.