«Тоттенхэм» — «Лестер»: результат матча АПЛ, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

17 сентября, в 8-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Тоттенхэм» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу «шпор». В качестве главного арбитра на встрече работал Саймон Хупер.
Матч начался с пенальти, назначенного в ворота «Тоттенхэма» за фол защитника команды Давинсона Санчеса. 11-метровый исполнял бельгийский полузащитник «лис» Юри Тилеманс — его первый удар отбил вратарь хозяев Уго Льорис, однако по решению Саймона Хупера пенальти нужно было перебить, и на сей раз Тилеманс оказался точен — 1:0.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Однако уже через две минуты после подачи Деяна Кулушевски кивком мяч в ворота переправил нападающий «шпор» Гарри Кейн, сравняв счёт. На 21-й минуте защитник Эрик Дайер после подачи Ивана Перишича с углового вывел «Тоттенхэм» вперёд.
На перерыв команды всё же ушли при равенстве в счёте — на 41-й минуте отличился полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. Однако уже на 47-й минуте «Тоттенхэм» забил третий мяч. После ошибки «лис» в обороне мяч в сетку их ворот отправил полузащитник Родриго Бентанкур.
Упрочил преимущество «шпор» на 73-й минуте точный удар Сон Хын Мина — 4:2. Пятый и шестой мячи лондонцев также забил Сон, на счету корейского нападающего хет-трик.
Таким образом, к перерыву на матчи сборных «Тоттенхэм» набрал 17 очков (на данный момент второе место), а «Лестер» — одно очко (20-е, последнее место). После паузы на матчи национальных команд в Премьер-лиге «шпоры» сыграют в лондонском дерби с «Арсеналом», а «лисы» — с клубом «Ноттингем Форест».
Экспрессы на все матчи дня — здесь.
Славиша Йоканович: Захарян может играть лучше.
ЦСКА потерял Дивеева на три месяца из-за перелома большеберцовой кости.
Почему «Реал» не обыграет «Атлетико» в мадридском дерби.
Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» с коэффициентом 7.60.
- 18 сентября 2022
-
07:00
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:30
-
04:45
-
04:15
-
03:45
-
03:00
- 17 сентября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00