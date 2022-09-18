«Краснодар» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Химками».

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:1 за 8.50.

Ещё больше прогнозов на РПЛ.

«Краснодар» по глупости потерял Кордобу из-за его высказываний в адрес судей. Однако у «быков» достаточно ресурсов, чтобы не заметить потери бойца.

«Химки» всё ещё ищут себя под руководством Гогниева, так что вряд ли сумеют зацепить очки на выезде.

Болельщикам придётся подождать ещё немного, чтобы увидеть победу химчан. Ставлю на победу «Краснодара» с небольшим преимуществом в счёте — 2:1»

10 лучших экспрессов на сегодня.

Клуб Артёма Дзюбы стал лидером чемпионата Турции.

Жоржиньо может перейти в «Барселону».

Почему «Реал» не обыграет «Атлетико» в мадридском дерби.

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» с коэффициентом 7.60.