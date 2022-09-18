«Сочи» — «Факел»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Факелом».
Ставка: победа «Сочи» со счётом 2:0 за 6.80.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
«В Кубке сочинцы дали отдохнуть своим ключевым футболистам: Нобоа и Юсупову. Без них команда не смогла обеспечить контроль над центром поля и, как следствие, проиграла «Торпедо».
Однако на «Факел» Точилин и Гаранин выставят всех лидеров и наверняка разберутся с гостями из Воронежа.
Недавняя победа воронежцев в прошлом туре РПЛ достойна похвалы, но запас везения не может быть бесконечным. Делаю ставку на победу «Сочи» с точным счётом 2:0».
Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнётся в 16:30 мск.
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