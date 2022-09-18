«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 18 сентября 2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: победа «Спартака» за 1.70.
«Всего соперники провели 62 матча друг против друга. У «Спартака» 26 побед, 20 раз выиграл «Локомотив», 16 раз встреча завершилась вничью. В двух последних турах нынешнего чемпионата обе команды проиграли. В последних 10 очных играх на поле красно-белых равенство — по три победы у каждой команды и четыре ничьи.
Я смотрел игру «Спартака» в Кубке с Факелом и увидел спартаковский кураж. В итоге, красно-белые победили со счётом 3:0. Очень интересно будет посмотреть на Промеса.
Известно, что Квинси бывает хорош в играх против аутсайдеров, но в важных матчах проявляет себя не всегда. Сейчас у него есть шанс. «Локомотив» в серии пенальти выиграл у «Краснодара». Молодой голкипер Худяков отбил два удара с точки.
«Спартак» выйдет на матч в ретро форме в честь столетия клуба. Спартак играет дома и делает это веселее. Игра Локомотива выглядит натужно. Дома против «Локомотива» «Спартак» не проиграл в 11 из 14 последних встреч. Поэтому ожидаю победу красно-белых».
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