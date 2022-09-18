«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз с коэффициентом 2.60 на матч чемпионата Англии

Представляем вашему вниманию прогноз от авторов Betassist на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал», который пройдёт в Лондоне 18 сентября.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.60.
«Брентфорд», похоже, не собирается отказываться от звания весёлой, яркой и результативной команды. Конечно, не все матчи «пчёл» получаются такими, нужен подходящий соперник, который будет сам идти вперёд, а не отсиживаться в обороне.
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«Кристал Пэлас» и «Эвертон» против «Брентфорда» играли осторожно и в какой-то степени сковали действия соперника. «МЮ», «Лестер», «Фулхэм» и «Лидс» таким не занимались. В итоге мы увидели матчи, в которых было забито не менее четырёх голов.
«Арсенал» даже в гостях не будет уподобляться первым двум. «Канониры» сейчас возглавляют турнирную таблицу и во всех своих матчах старались играть с позиции силы. Наверняка Артета понимает, что в какой-то степени даст работать «пчёлам» в своей стихии, но вряд ли он этого боится. Оборона у «пчёл» — проходной двор, и гости во главе с Габриэлом Жезусом должны создать много моментов.
Можно согласиться с экспертами, что гости фавориты в этом матче, но ставить тут лучше не на исходы, а на голы, причём можно даже с небольшим запасом. Тотал больше 3.5 мяча идёт с хорошим коэффициентом.
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