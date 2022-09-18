«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 7.90

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на столичное дерби Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:1 за 7.90.

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«Чтобы не скатиться в середину таблицы, «Спартак» обязан побеждать. И все предпосылки к этому есть!

«Локо» сейчас явно слабее — особенно в плане организации. У «красно-белых» же очень мощная атака, в которой играет лучший бомбардир РПЛ. Так что, в дерби ставлю на хозяев.

Но вряд ли преимущество будет большим, поэтому сделаю прогноз на точный счёт 2:1 в пользу красно-белых».

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