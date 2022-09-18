«Реймс» — «Монако»: эксперты оценили шансы Головина забить в матче Лиги 1

18 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Реймса» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
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Букмекеры уверены, что матч «Реймс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
Александр Головин является одним из сильнейших игроков клуба. Поставить на его гол в матче с командой «Реймс» можно за коэффициент 5.50. Вероятность того, что забитым мячом россиянин откроет счёт встречи, оценена в 12.5.
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