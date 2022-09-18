«Пари НН» — «Оренбург»: ставка Константина Генича на матч РПЛ с коэффициентом 3.50

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: ничья за 3.50.

«Набравший хороший ход «Пари Нижний Новгород» дома будет принимать «Оренбург», команду, которая единственная в РПЛ ещё не играла вничью. «Оренбург», конечно, домашняя команда, у неё девять очков, и три победы на своём поле.

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На выезде просто чудовищно «Оренбург» играет — восемь пропустил от «Зенита», пять — от «Локомотива», четыре —от «Спартака», три в — Кубке России от «Ростова» только что. Да, наездился «Оренбург», устали от такой логистики, мало домашних матчей. Приходится колесить по стране, да ещё и ездить в города, куда тяжело сейчас добраться.

Сейчас в Нижний Новгород «Оренбург» перебрался. Очень нравятся латиноамериканцы в составе «Оренбурга». Мне кажется, когда-то «Оренбург» всё-таки сыграет вничью. Что-то мне подсказывает, что это может произойти в Нижнем Новгороде. Игра у «Оренбурга» неплохая, есть, правда, проблема с вратарями, которые не выручают, а порой даже привозят. Кажется, что «Нижний» в этой паре явный фаворит, тем более играет дома. Возможно.

Есть вариант сыграть гол «Пари Нижний Новгород» во втором тайме, потому что они часто это делают, много забивают во вторых таймах. Но я бы рискнул и похулиганил, взяв лобовую ничью за отличный коэффициент 3.5. Интуитивно мне кажется, что ничейка вполне возможна».

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