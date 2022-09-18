«Краснодар» — «Химки»: какой канал покажет, где смотреть онлайн, трансляция

18 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск.

В прямом эфире посмотреть матч можно будет на телеканале «Матч!».

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на успех краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Победа «Химок» оценена в 5.60. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.27.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.08.

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