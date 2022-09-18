СКА — «Северсталь»: где смотреть онлайн, трансляция, какой канал покажет

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь». Начало встречи — в 17:30 мск.
Прямой эфир покажут по телеканалу «КХЛ ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.62, а успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.
Букмекеры уверены, что матч СКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.24.
Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.
СКА по-прежнему не знает поражений и ведёт победную серию длиной в семь матчей. Смогут ли её прервать череповчане — вопрос сложный!
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- 18 сентября 2022
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