«Атлетико» — «Реал»: где смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу покажут

18 сентября состоится матч 6-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.
Встречу в прямом эфире покажут на Okko.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «матрасников» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
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