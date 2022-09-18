«Атлетико» — «Реал»: дата матча, время начала мадридского дерби, кто фаворит

18 сентября состоится матч 6-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.

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Прогнозы на матчи дня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «матрасников» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

В преддверии важного мадридского дерби в команде Карло Анчелотти отсутствует важный игрок — Карим Бензема.

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