Прогноз на матч «Краснодар» — «Химки» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Химки» от авторов Betassist.

Прогноз: «Краснодар» победит за 1.65.

«Краснодар» сейчас переживает не лучшие времена, впервые с июля оставшись без побед в двух матчах подряд. Разгром от ЦСКА на выезде (1:4) не стал слишком большим сюрпризом, но игра национального Кубка с «Локомотивом» (2:2) не добавила приятных эмоций болельщикам.

Ещё больше прогнозов на РПЛ.

Теперь «быкам» необходимо исправлять ситуацию и выиграть дома. В хорошей форме находится защитник хозяев Вячеслав Литвинов, в августе он уже забивал «Химкам, а на неделе отметился и в Кубке.



Соперник сейчас более чем подходящий, ведь «Химки» после увольнения Сергея Юрана отойти до сих пор не могут. У гостей серия в семь матчей подряд без побед и четыре поражения подряд в чемпионате. У «Химок» разладилась игра практически во всех аспектах – оборона проваливается регулярно, а в атаке в лучшем случае удаётся поразить чужие ворота всего один раз.

Календарь у подопечных Спартака Гогниева тоже не сулит в ближайшее время ничего хорошего, ведь после «Краснодара» предстоит принимать ЦСКА и «Локомотив», которые также гораздо выше классом и сильнее по игре.



По большому счёту сейчас команде важно дотянуть до перерыва на матчи сборных, дабы перестроиться и попытаться решить все проблемы. «Краснодар» в данный момент заметно сильнее и должен продлить победную серию на своём поле – после поражения от «Спартака» краснодарцы выиграли три встречи подряд. Уверенно берём победу хозяев с коэффициентом 1.65.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».

Почему «Реал» не справится с «Атлетико» в мадридском дерби.

Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч Шотландия — Украина.

«Лион» — «ПСЖ»: Лионель Месси царствует в чемпионате Франции.

Почему «Рубин» Слуцкого ждут серьёзные проблемы с «Волгарём».