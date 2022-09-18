Прогноз на матч «Краснодар» — «Химки» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Химки» от авторов Betassist.
Прогноз: «Краснодар» победит за 1.65.
«Краснодар» сейчас переживает не лучшие времена, впервые с июля оставшись без побед в двух матчах подряд. Разгром от ЦСКА на выезде (1:4) не стал слишком большим сюрпризом, но игра национального Кубка с «Локомотивом» (2:2) не добавила приятных эмоций болельщикам.
Теперь «быкам» необходимо исправлять ситуацию и выиграть дома. В хорошей форме находится защитник хозяев Вячеслав Литвинов, в августе он уже забивал «Химкам, а на неделе отметился и в Кубке.
Соперник сейчас более чем подходящий, ведь «Химки» после увольнения Сергея Юрана отойти до сих пор не могут. У гостей серия в семь матчей подряд без побед и четыре поражения подряд в чемпионате. У «Химок» разладилась игра практически во всех аспектах – оборона проваливается регулярно, а в атаке в лучшем случае удаётся поразить чужие ворота всего один раз.
Календарь у подопечных Спартака Гогниева тоже не сулит в ближайшее время ничего хорошего, ведь после «Краснодара» предстоит принимать ЦСКА и «Локомотив», которые также гораздо выше классом и сильнее по игре.
По большому счёту сейчас команде важно дотянуть до перерыва на матчи сборных, дабы перестроиться и попытаться решить все проблемы. «Краснодар» в данный момент заметно сильнее и должен продлить победную серию на своём поле – после поражения от «Спартака» краснодарцы выиграли три встречи подряд. Уверенно берём победу хозяев с коэффициентом 1.65.
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