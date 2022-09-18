«Сочи» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 18 сентября 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Сочи» — «Факел».
Ставка: победа «Сочи» в первом тайме и матче за 1.98.
«После победы над «Локомотивом» «Факел» съездил на кубковый матч в Москву и уступил «Спартаку» — 0:3, хотя моментов для того, чтобы забить, было предостаточно. Даже удивительно, почему воронежцы забить не сумели.
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Посмотрим, как «Факел» будет выглядеть в Сочи. Там тяжёлое поле. А «Сочи» никуда не ездил после «Динамо». Была неудачная игра с «Торпедо» в Кубке России. Но такое ощущение, что на Кубок «Сочи» как-то забил. Не играли лидеры — Юсупов, Нобоа, а Мелкадзе вышел только на замену.
«Факел», конечно, по зубам этому «Сочи». Я думаю, что Гаранин должен какие-то корректировки внести — не только в состав, но и в мотивацию, психологию игроков. Мне кажется, сочинцам должно быть полегче на своём газоне, они более привычны к мягкому газону на «Фиште», а по уровню они заметно превосходят соперника.
Я думаю, что «Сочи» сделает ставку на агрессивное начало, как это было с «Динамо». Не будет хватать Макарчука, конечно. Что-то здесь придётся придумать, он пропускает игру из-за дисквалификации. Но наверняка какой-то план есть. Главное — не играть в два центральных защитника, как это было с «Торпедо». Там не всё получалось. Сочи постарается быстро забить, а дальше будет пробовать добивать соперника, который вынужден будет раскрыться.
Я бы взял победу «Сочи» в первом тайме и в матче. Комбинированная ставка — П1/П1. Отличный коэффициент — 1,98».
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Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» с коэффициентом 7.60.
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