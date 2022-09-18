Прогноз с коэффициентом 15.0 на матч «Пари НН» — «Оренбург» в РПЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» от авторов Betassist.

Ставка: 3:1 в пользу «Пари НН» за 15.0.

Михаил Галактионов справедливо принимает поздравления. Его «Пари НН» вышел на запланированную мощность и уверенно набирает очки. С учётом кубковых противостояний беспроигрышная серия хозяев достигла шести матчей.

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Это очень мощно. Теперь нижегородцы поднялись на восьмую позицию в таблице. У них в активе 12 баллов при разнице мячей 16:16. Об уходе Александра Кержакова вспоминают всё реже, ведь результаты замечательные.



«Оренбург» побывал в нокдауне в минувшем туре Российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион закатал в асфальт подопечных чешского специалиста Марцела Лички. Счёт 8:0 в пользу «Зенита» явно деморализовал команду из Оренбурга. Не прибавил гостям оптимизма и визит в Ростов.

Команда Валерия Карпина обыграла «Оренбург» со счётом 3:1. Итог двух матчей — 1:11. Пока неясно, насколько хватит терпения у руководства «Оренбурга». Весьма вероятно, что дело идёт к очередной тренерской отставке, хотя Личка доказал высокий уровень. Но 1:11 могут привести к импульсивному решению руководства.

Нижегородцы набрали оптимальные кондиции и усвоили тактические принципы главного тренера Михаила Галактионова. Сразу же пошли в гору результаты команды. Хозяева получили заряд уверенности в своих силах. «Оренбург» в кризисе и вряд ли сумеет что-либо противопоставить такому «Пари НН». Рекомендуем изучить ставку «победа «Пари НН» за коэффициент 2.10.



Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «точный счёт 3:1» за коэффициент 15.00. Две последние победы в РПЛ нижегородцы завоевали с таким счётом. Да и сам «Оренбург» редко уходит с поля без гола.

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