Прогноз с коэффициентом 15.0 на матч «Пари НН» — «Оренбург» в РПЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» от авторов Betassist.
Ставка: 3:1 в пользу «Пари НН» за 15.0.
Михаил Галактионов справедливо принимает поздравления. Его «Пари НН» вышел на запланированную мощность и уверенно набирает очки. С учётом кубковых противостояний беспроигрышная серия хозяев достигла шести матчей.
Это очень мощно. Теперь нижегородцы поднялись на восьмую позицию в таблице. У них в активе 12 баллов при разнице мячей 16:16. Об уходе Александра Кержакова вспоминают всё реже, ведь результаты замечательные.
«Оренбург» побывал в нокдауне в минувшем туре Российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион закатал в асфальт подопечных чешского специалиста Марцела Лички. Счёт 8:0 в пользу «Зенита» явно деморализовал команду из Оренбурга. Не прибавил гостям оптимизма и визит в Ростов.
Команда Валерия Карпина обыграла «Оренбург» со счётом 3:1. Итог двух матчей — 1:11. Пока неясно, насколько хватит терпения у руководства «Оренбурга». Весьма вероятно, что дело идёт к очередной тренерской отставке, хотя Личка доказал высокий уровень. Но 1:11 могут привести к импульсивному решению руководства.
Нижегородцы набрали оптимальные кондиции и усвоили тактические принципы главного тренера Михаила Галактионова. Сразу же пошли в гору результаты команды. Хозяева получили заряд уверенности в своих силах. «Оренбург» в кризисе и вряд ли сумеет что-либо противопоставить такому «Пари НН». Рекомендуем изучить ставку «победа «Пари НН» за коэффициент 2.10.
Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «точный счёт 3:1» за коэффициент 15.00. Две последние победы в РПЛ нижегородцы завоевали с таким счётом. Да и сам «Оренбург» редко уходит с поля без гола.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».
Почему «Реал» не справится с «Атлетико» в мадридском дерби.
Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч Шотландия — Украина.
«Лион» — «ПСЖ»: Лионель Месси царствует в чемпионате Франции.
Почему «Рубин» Слуцкого ждут серьёзные проблемы с «Волгарём».
- 18 сентября 2022
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:30
-
04:45
-
04:15
-
03:45
-
03:00
- 17 сентября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
18:00