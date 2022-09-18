ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.25.

ЦСКА очень удивляет своих поклонников большим количеством пропущенных шайб в первых играх регулярного первенства КХЛ-2022/2023. У действующего обладателя Кубка Гагарина разница голов после шести встреч 20:19. Это совершенно не похоже на строгую оборонительную линию подопечных Сергея Фёдорова.

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Не выручает и вратарская бригада в составе Шарыченков — Рейдеборн. Тем не менее у красно-синих четыре победы и два поражения. Сам Сергей Фёдоров говорит, что на обретение стабильности требуется время. Те же слова он произносил примерно год назад. В итоге красно-синие взяли Кубок Гагарина.



«Сочи» в своём репертуаре. Гости отвратительно вошли в сезон. Они уступили в четырёх из пяти матчей. В активе у подопечных Андрея Назарова всего одна победа над «Барысом» — 6:3. А также большое количество штрафных минут. Весьма вероятно, что скоро игра «пантер» наладится, поскольку им удалось собрать довольно-таки сильный состав.

Отдельный момент — статистика противостояния. У ЦСКА 27 побед в 28 матчах с «леопардами»! На разницу шайб даже смотреть больно — 110:35. Игнорировать такие цифры нельзя.

Гости неудачно стартовали и вряд ли сумеют воспользоваться ошибками в обороне ЦСКА. В свою очередь, армейцы уверенно атакуют, реализуя большинство моментов. Учитывая огромное преимущество в очных встречах, ждём победу хозяев с разницей в три шайбы и больше. Рекомендуем изучить ставку «победа ЦСКА с форой (-2.5)» за 2.25.

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