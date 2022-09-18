«Краснодар» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 18 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки».
Ставка: тотал первого тайма больше 1 мяча за 1.70.
«Главный ньюсмейкер недели, «Краснодар», будет принимать «Химки». Как раз у «Химок» пальму первенства «Краснодар» и перенял. Он хотел обращаться в правоохранительные органы из-за коэффициентов на матч с ЦСКА, было спорное судейство, по мнению «Краснодара». Объявили бойкот телеканалу, дисквалификация Кордобы случилась, проиграли в серии пенальти «Локомотиву». В общем, нескучно сейчас живёт «Краснодар».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Краснодарцы возвращаются домой на матч с «Химками». Команды недавно встречались в Кубке России, «Краснодар» выиграл 2:0. Но там были смешанные составы.
«Химки» при Гогниеве показывали разный футбол. С «Оренбургом» одна история была, с «Крыльями» в чемпионате — другая. Если отмести, не выделять Лантратова, который много участвовал в розыгрыше мяча — была ничья в Кубке России и поражение в серии пенальти от «Пари Нижний Новгород». Сейчас «Химки» едут на красавец-стадион Краснодара, где хозяева будут без Кордобы, без Черникова. Плюс, наверное, «Краснодар» слегка подустал от визита в Москву — из-за растраченных эмоций. Посмотрим, каким он будет.
Я думаю, что «Химки» навяжут борьбу, непросто будет хозяевам. Но учитывая домашний стадион, поддержку трибун, игра вполне может получиться результативной, тем более что у «Химок» наверняка есть план — сыграть агрессивно, поджимать, навязывать борьбу, накрывать Кайо и других защитников. Я бы взял первый тайм больше 1 мяча за 1.7».
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