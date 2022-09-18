«Рома» — «Аталанта»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Рома» — «Аталанта».

Ставка: победа «Ромы» за 2.15.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«После игры в Лиге чемпионов Жозе Моуринью очень жёстко разнёс своих игроков за пассивные действия в первом тайме против ХИКа. Во второй половине «волчицы» забили три мяча, при этом уже в пяти из семи последних поединках римский клуб не сумел отличиться в первом тайме. Победа над сегодняшним противником принесёт место в первой четвёрке и может стать третьей подряд в личных дуэлях впервые с 2011 года.

За шесть туров в текущем первенстве подопечные Джана Пьеро Гасперини ни разу не проиграли – четыре победы и всего на один балл больше, чем у красно-жёлтых.

Такой старт является лучшим в Серии А в истории бергамасков. Я считаю, что сегодня хозяева сумеют добиться успеха – «богиня» ни разу не проигрывала, при этом мы знаем, что это должно произойти. Более того, я считаю, что столичные на сегодня более мотивированы».

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