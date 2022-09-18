«Милан» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Наполи», который пройдёт 18 сентября в Милане.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.
«Милан» и «Наполи» синхронно выиграли свои матчи в Лиге чемпионов на этой неделе, забив соперникам по три гола. Вряд ли это можно назвать репетицией отчётного матча, зато мы смогли убедиться, что обе команды в порядке и могут показать хороший футбол.
У «Милана» и «Наполи» могут возникать проблемы с «закрытыми» соперниками, но, когда встречается тот, кто не боится и не жмётся к своим воротам, велик шанс увидеть результативную игру. «Милан» в подобном ключе не так давно побеждал «Интер», а «Наполи» выигрывал у «Лацио». Впрочем, для нас главное не победа, а голы. Которых ожидается немало.
Даже удивительно, что обе команды, которые любят и умеют играть в атакующий футбол, в личных встречах на поле одной из них так долго не могут показать ничего результативного. Сейчас соперники могут это исправить.
Несмотря на потери в атаке и у тех, и других, играют они открыто, много атакуют и дают играть сопернику. Непохоже, чтобы в отчётном матче кто-то из тренеров отказался от привычного стиля и стал осторожничать, так что шансы на тотал больше 2.5 мяча довольно высоки. А коэффициент хороший, в районе двойки.
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