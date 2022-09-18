«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на центральный матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка 1: обе забьют за 1.65.

Ставка 2: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.01.

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«Главная афиша тура. У «Локомотива» был лишний день на подготовку. «Спартак» полусмешанным составом с новой расстановкой в три центральных защитника играл против «Факела». Мелёшин опять забил, Промес опять забил, забил и Соболев после выхода на замену. В общем, после двух поражений подряд какие-то положительные эмоции «Спартак» получил.

Атака сильнее, чем оборона, и у тех и у других. Матч очень непредсказуемый. Может пойти и так, и сяк, и от обороны, как в прошлом сезоне, когда Изидор забил единственный мяч. Фаворита здесь выделить очень сложно.

Кадровые проблемы есть как у «Спартака», так и у «Локомотива». Когда непонятка, когда нет явной, однозначной ставки, однозначного варианта на эту встречу, лучше всего, как мне кажется, сыграть «обе забьют». Как я уже говорил, атака посильнее, чем оборона.

И, может быть, за этот отрезок команды поднаелись. Ошибки будут, их не избежать. «Обе забьют» за 1.65 и «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.01 — я бы рассмотрел именно эти варианты на дерби «Спартак» — «Локомотив».

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