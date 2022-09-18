Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс», который состоится в Москве 18 сентября.
Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.97, тотал меньше 4.5 гола за 1.99.
Календарь КХЛ подарил «Спартаку» и «Ак Барсу» сразу две встречи в течение одной недели. Уже через три дня эти команды сыграют в Казани. То, что матчи разделяют два дня – хорошая новость для Бориса Миронова, который оправдывал поражение от «Торпедо» тем, что команда пять раз подряд играет через день и каждый раз – в новом городе.
Впервые 4 сентября «Спартаку» не нужно после матча куда-то срываться и лететь, так что день между матчами можно спокойно потратить на восстановление. Поставить на то, что хозяева воспользуются передышкой и не проиграют в основное время, можно за 1.97.
Александр Радулов забросил за «Ак Барс» четвёртую шайбу за пять матчей. На этот раз это был победный бросок в овертайме. «Ак Барс» не набрал очки только в первом матче сезона. Но стоит учесть, что у казанцев была длительная домашняя серия. Даже формально гостевой матч с минчанами прошёл в Казани. Так что осечка на выезде вполне вероятна.
При этом только одна из шести встреч с участием «Ак Барса» была полна заброшенных шайб. В остальных пяти матчах количество голов составляло четыре и меньше. У «Спартака» таких матчей было пять из семи. Поставить на тотал меньше 4.5 можно за 1.99.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Прогноз на матч СКА — «Северсталь» с коэффициентом 2.35.
У ЦСКА 27 побед в 28 матчах с «Сочи». Этим надо пользоваться.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Витязь» с коэффициентом 4.43.
Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».
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