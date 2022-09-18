«Сочи» — «Факел»: где смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу покажут

18 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Сочи» — «Факел». Начало — в 16:30 мск.

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер».

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Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех воронежцев оценивается в 7.10. Поставить на ничью можно за 5.00.

Букмекеры считают, что матч 10-го тура чемпионата России «Сочи» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

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