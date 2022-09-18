«Атлетико» — «Реал»: прогноз Константина Генича на мадридское дерби 18 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.65.

«На повестке дня у нас мадридское дерби. По-разному сыграли команды в Лиге чемпионов. «Атлетико» держался, но умудрился проиграть на выезде «Байеру» (0:2). «Реал», в свою очередь, держался и два забил в самой концовке «РБ Лейпциг».

Больше прогнозов на сегодня — в одном месте.

Пока «Реал» не пропускает в Лиге чемпионов, но регулярно пропускает в чемпионате Испании. Можно ли от этих цифр отталкиваться перед дерби? Я, честно говоря, сомневаюсь.

Есть такой момент, что на своём стадионе «Атлетико» куда эффективнее играет против «Реала». За последние пять матчей на «Цивитас Метрополитано» «Реал» выиграл только раз. Последние матчи были низовые. Была победа «Атлетико» со счётом 1:0, долгожданная.

Я веду это всё к тому, что сейчас «Реал» уверенно идёт без потерь. В полнейшем порядке все лидеры. Но сверхмотивация, сверхнастрой, плюс домашние болельщики должны помочь не проиграть «Атлетико» дома. Очень сложный матч для прогноза.

Я выберу вариант — 1Х, то есть «Атлетико» не проиграет. Ничья и низ — также неплохие варианты на эту встречу. Мой прогноз — 1Х».

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