«Атлетико» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч с коэффициентом 3.40

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Атлетико» — «Реал».
Ставка: ничья за 3.40.
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«Столица Испании принимает второй по важности матч Примеры. Сегодня «Атлетико» сыграет против земляков и действующего чемпиона страны и Европы. Подопечные Карло Анчелотти в отличной форме и пока не знают поражений, при этом команда блестяще провела старт в групповом этапе Лиги чемпионов, где обыграла по очереди «Селтик» и «РБ Лейпциг».
На счету «Атлетико» победа над «Порту», при этом настораживает поражение от «Байера». В чемпионате Ла Лиги без сюрпризов – белые забили 15 голов и не оставили никому ни единого шанса. При этом «индейцы» только на седьмой строчке.
Я считаю, что потенциал подопечных Диего Симеоне не раскрыт, при этом один из двух главных матчей поможет команде собрать все силы в кулак и вырвать ничью в такой принципиальной встрече.
Моя ставка — ничья за 3.40».
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