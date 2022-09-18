Прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ» в чемпионате Франции с коэффициентом 2.95

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» от авторов Betassist.
Ставка: победа «ПСЖ» + тотал больше 3.5 гола за 2.95.
«Лион» по итогам прошлого сезона не добился желаемого результата на евроарене и провалился на локальной, финишировав на восьмом месте. Команда продолжила работать под началом Петера Боша. «Ткачи» мощно стартовали, набрав 13 очков за пять туров, но два выезда к «Лорьяну» и «Монако» обернулись поражениями.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.
К противостоянию с действующим чемпионом Франции игроки подходят в подавленном состоянии. Родные трибуны будут гнать команду вперёд и как минимум в игре в атаке «Лиону» есть что показать. Команда контролирует мяч в среднем 65,9% матча (лучший показатель в Лиге 1) и проводит 33% игрового времени у штрафной соперников.
Тете, Александр Ляказетт и компания ещё ни разу не покидали поле без голов, забив суммарно 16 раз. Как видно, с атакой всё в полном порядке. Вопросы прежде всего вызывает оборона.
«ПСЖ» — гегемон чемпионата Франции, что в очередной раз доказывает на старте текущего отрезка под началом Кристофа Галтье. Тренерский штаб отошёл от схемы с четырьмя защитниками. В нынешнем розыгрыше парижане играют по схеме 3-4-3, максимально реализовывая имеющийся атакующий потенциал. Лионель Месси (3+7), Килиан Мбаппе (7+0) и Неймар (8+6) наколотили 25 голов в семи матчах.
При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «ПСЖ» за 1.65. Учитывая производительность команд в атаке, стоит присмотреться к пари на победу гостей через тотал больше 3.5 за 2.95. Без гола хозяева вряд ли останутся, но зацепиться за очки им будет сложно.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».
Чего ждать от матча «Милан» — «Наполи».
Прогноз на матч «Рома» — «Аталанта» с коэффициентом 3.70.
Почему «Реал» не справится с «Атлетико» в мадридском дерби.
Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч Шотландия — Украина.
- 18 сентября 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:30
-
04:45
-
04:15
-
03:45
-
03:00
- 17 сентября 2022
-
23:50