Прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ» в чемпионате Франции с коэффициентом 2.95

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» от авторов Betassist.

Ставка: победа «ПСЖ» + тотал больше 3.5 гола за 2.95.

«Лион» по итогам прошлого сезона не добился желаемого результата на евроарене и провалился на локальной, финишировав на восьмом месте. Команда продолжила работать под началом Петера Боша. «Ткачи» мощно стартовали, набрав 13 очков за пять туров, но два выезда к «Лорьяну» и «Монако» обернулись поражениями.

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К противостоянию с действующим чемпионом Франции игроки подходят в подавленном состоянии. Родные трибуны будут гнать команду вперёд и как минимум в игре в атаке «Лиону» есть что показать. Команда контролирует мяч в среднем 65,9% матча (лучший показатель в Лиге 1) и проводит 33% игрового времени у штрафной соперников.

Тете, Александр Ляказетт и компания ещё ни разу не покидали поле без голов, забив суммарно 16 раз. Как видно, с атакой всё в полном порядке. Вопросы прежде всего вызывает оборона.



«ПСЖ» — гегемон чемпионата Франции, что в очередной раз доказывает на старте текущего отрезка под началом Кристофа Галтье. Тренерский штаб отошёл от схемы с четырьмя защитниками. В нынешнем розыгрыше парижане играют по схеме 3-4-3, максимально реализовывая имеющийся атакующий потенциал. Лионель Месси (3+7), Килиан Мбаппе (7+0) и Неймар (8+6) наколотили 25 голов в семи матчах.



При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «ПСЖ» за 1.65. Учитывая производительность команд в атаке, стоит присмотреться к пари на победу гостей через тотал больше 3.5 за 2.95. Без гола хозяева вряд ли останутся, но зацепиться за очки им будет сложно.

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