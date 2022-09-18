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«Рубин» — «Волгарь»: прогноз на матч Первой лиги в Казани

«Рубин» — «Волгарь»: прогноз на матч Первой лиги в Казани
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Рубин» — «Волгарь», который состоится 18 сентября в Казани.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

«Рубин» по результатам минувшего розыгрыша РПЛ финишировал на предпоследней позиции, набрав лишь 29 очков за 30 туров. Рубиновые после первого с 2003 года вылета в ФНЛ посыпались. Команду покинуло большинство легионеров, в частности, потеря Андерса Дрейера существенно сказывается на производительности в атаке.

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Тем не менее, ожидалось, что имеющегося кадрового ресурса Леониду Слуцкому хватит для уверенного возвращения в элиту. На деле выходит не так гладко. Первые результаты команды в ФНЛ насторожили болельщиков.

За четыре тура «Рубин» набрал лишь пять очков, расположившись у экватора турнирной таблицы. С победы над «Кубанью» (3:0) подопечные Слуцкого начали стабильно набирать очки. В то же время команда по-прежнему не отличается активной игрой в атаке.

«Волгарь» же — лучшая команда в лиге по показателям надёжности в обороне. Подопечные Андраника Бабаяна пропустили лишь пять голов, три из которых от «Балтики» (1:3), в шести матчах отыграв на ноль.

«Рубин» — фаворит встречи, но сможет ли Слуцкий найти брешь в обороне астраханского клуба, ещё тот вопрос. Cтоит присмотреться к ставке тотал меньше 2.5 за 1.82. В победу казанцев поверить нетрудно, а вот сомнений в высокой результативности хватает.

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