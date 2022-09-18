Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Спартака» за 1.76.
После двух резонансных поражений вокруг главного тренера «Спартака» споров стало ещё больше. Несколько ветеранов красно-белых с удовольствием воспользовались моментом. Позиции испанского специалиста Гильермо Абаскаля сложно назвать прочными, но победа над «Факелом» в Кубке России сняла часть напряжения.
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Теперь красно-белым очень важно выиграть дерби у «Локомотива», чтобы продолжить борьбу за высокие места в более спокойной обстановке. Ведь впереди международная пауза, на которую важно уйти в хорошем настроении. И желательно с хорошей позицией в турнирной таблице.
«Локомотив» откровенно валится. У железнодорожников всего девять очков после девяти встреч РПЛ. После двух поражений подряд в чемпионате России в который уже раз поднялась волна критики в адрес Циннбауэра. Вспылил даже Дмитрий Баринов. Хавбек заметил, что не все в команде выкладываются на 100%.
Судя по всему, очередное поражение может стать фатальным для тренера железнодорожников. В действиях «Локомотива» нет никакого порядка. У команды отсутствует чёткая тактическая схема и полностью не работает прессинг. В защите вроде бы неплохие футболисты, но они слабо воспринимают идеи тренерского штаба.
На фоне кризисных железнодорожников «Спартак» выглядит фаворитом. Рекомендуем изучить ставку «победа «Спартака» за коэффициент 1.76. Красно-белые испытывают кадровые проблемы и не внушают уверенности, но «Локомотив» смотрится ещё хуже.
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