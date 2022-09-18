Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Мадрид» с коэффициентом 7.00

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал». Мадридское дерби состоится 18 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ставка: обе забьют за 1.90, точный счёт 1:1 за 7.00.

«Атлетико» по итогам летней трансферной кампании неплохо точечно укрепился. «Матрасники» в стартовых турах применяли схему 5-3-2, но вскоре перешли на 3-1-4-2. АТМД по-прежнему не стесняются отдавать мяч даже середнякам или аутсайдерам, продолжая играть в прагматичный вязкий оборонительный футбол с высоким прессингом и с расчётом на быстрые фланговые контрвыпады.

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Тренерский штаб наигрывает связку Жоау Феликс — Альваро Мората, но португальский нападающий не оправдывает ожиданий. Антуан Гризманн, выходивший пять раз на замену, более полезен впереди, забив уже два мяча. Всего после пяти туров в активе красно-белых девять голов. Лишь «Барселона» и «Реал» забивают чаще.



«Королевский клуб» с Карло Анчелотти в прошлом сезоне праздновал в Лиге чемпионов и выиграл чемпионство в Примере. На старте турнирной дистанции «сливочные» поддерживают статус сильнейшего клуба Старого Света, выиграв во всех восьми официальных матчах с суммарным счётом 22:5. Очень солидные цифры.



В рамках Примеры «Реал» владеет игровой инициативой в среднем 59.3% матча (второй показатель в турнире). «Реал» пребывает в отличной игровой форме. Команда Анчелотти единолично возглавляла турнирную таблицу Примеры перед началом тура. Впрочем, соперники не дремлют, поэтому не время сбавлять темп.



«Атлетико» очень хорош в родных стенах. У «Реала», оставшегося без Бензема, могут возникнуть проблемы. Тибо Куртуа пропускал в каждом туре Примеры. Недооценивать хозяев не стоит. Рекомендуем ставку «обе забьют — да» за 1.90. Стоит присмотреться к пари на точный счёт 1:1 за 7.00.

С Бензема «сливочные», пожалуй, были бы фаворитом. А так сложно представить, что действующий чемпион Испании обойдётся без серьёзных проблем. Первая осечка в сезоне более чем вероятна.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.40 на матч «Атлетико» — «Реал».

Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».



Чего ждать от матча «Милан» — «Наполи».



Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч Шотландия — Украина.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с кф 8.50.