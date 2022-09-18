«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 19 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев», который состоится в Хабаровске 19 сентября.
Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.85.
«Амур» на стартовом отрезке демонстрирует не самые убедительные результаты. Подопечные Вадима Епанчинцева в семи матчах добыли лишь три победы, две из которых над «Кульлунем». «Тигры» не впечатляют своей игрой в атаке — 14 шайб, то есть по две в среднем за игру. Только три клуба забросили меньше.
Понятно, что при нынешнем уровне исполнителей требовать большего сложно, но с такой результативностью попасть в топ-8 Востока будет сложно. Хотя пока дела идут нормально — трёх побед хватает для места в зоне плей-офф.
В межсезонье «Салават» возглавил Виктор Козлов, сменив на этом посту Томи Лямся. Пропускают зелёные не так много. Обновлённая вратарская бригада планку держит — 17 шайб за семь матчей. Вполне рабочий показатель, хотя тут надо делать скидку на не самый грозный уровень оппозиции.
С атакой и спецбригадами положение куда более печально. Уфимцы тяжело переживают уход легионеров, внятной замены не нашлось. Хо-Сэнг травмирован, а звено Кадейкина не может выйти на новый уровень. Процент реализации бросков говорит сам за себя — жалкие 5,6%.
Учитывая проблемы команд в атаке и достаточно надёжную игру соперников в обороне, голов тут вряд ли будет много. Вот и поставим на классический тотал меньше.
10 лучших экспрессов на КХЛ.
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- 18 сентября 2022
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