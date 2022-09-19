«Кубань» — «Арсенал» Тула: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Мелбет Первой лиги «Кубань» — «Арсенал» (Тула), который пройдёт 19 сентября.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

Миодраг Божович не уберёг тульский «Арсенал» от вылета из РПЛ. «Канониры» с последнего места отправились в Первую лигу. Летом команду возглавил Олег Кононов. Понижение в классе негативно сказалось на кадровом потенциале красно-жёлтых.

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Ушло сразу полдюжины игроков стартовой обоймы — Кингз Кангва, Урош Радакович, Аяз Гулиев, Горан Чаушич, Георги Костадинов, Игорь Смольников. Нельзя сказать, что руководство клуба справилось с компенсацией потерь. Потому старт сезона вполне ожидаемо получился нестабильным.



«Арсенал» под руководством Кононова демонстрирует неплохие результаты на стартовом отрезке, выиграв в четырёх матчах при одном поражении и четырёх ничейных результатах. Туляки практически не проигрывают, но слишком часто допускают осечки с не самыми мощными оппонентами. Отсюда и положение в таблице — до лидеров недалеко, но не более того.

Впрочем, в двух предыдущих турах подопечные Олега Кононова добыли победы. Досталось «Уфе» и «Нефтехимику». В случае победы «канониры» закрепятся в зоне стыков, а это уже вполне недурно.

«Кубань» болтается в нижней части турнирной таблицы. Подопечные Роберта Евдокимова демонстрируют медианные показатели надёжности, но слишком плохи в обороне. В этом матче «казаки» в лучшем случае могут рассчитывать на мировую. Возьмём тотал меньше 2.5 гола за 1.82 — пропускают хозяева немного. Всего 11 мячей в девяти турах.

Отсюда и вывод: туляки, конечно, фавориты, но выдать несколько хороших игр подряд им удаётся редко. То есть зацепиться за очки «Кубань» вполне способна. Исключительно за счёт обороны, естественно.

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