«Пари НН» — «Оренбург»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто забил

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» принимал «Оренбург». Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов. На 73-й минуте преимущество гостей упрочил хавбек Александр Эктов.



«Оренбург» набрал 12 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (12) — на 10-м месте.

Лидером соревнований является действующий чемпион России, санкт-петербургский «Зенит» (26). В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Пари НН» сыграет со «Спартаком», а «Оренбург» проведёт встречу с «Сочи».

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