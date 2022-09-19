«Спартак» — «Локомотив»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто забил

18 сентября прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск.

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Красно-белые доминировали по ходу всей половины встречи, о чём говорит статистика ударов — 12-1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В конце концов преимущество по моментам реализовалось в гол.

На 35-й минуте «Спартак» прорвал оборону железнодорожников, никем не прикрытый Данил Пруцев вывел на свободную зону Александра Соболева, который без проблем реализовал голевой момент, пробив из-под ноги защитника — 1:0.

Во втором тайме обе команды имели явные голевые моменты для того, чтобы увеличить количество забитых мячей во встрече, но сделать этого не смогли. Финальный свисток арбитра встречи Кирилла Левникова сигнализировал о победе «Спартака» со счётом 1:0.

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