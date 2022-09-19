«Трактор» — «Авангард»: эксперты назвали шансы омичей одержать вторую победу подряд

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.



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Игра состоится в Челябинске. «Авангард» впервые в истории стартовал в КХЛ с шести поражений, но затем смог одержать победу над «Барысом».



Эксперты считают фаворитами омичей. Поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех челябинцев по итогам 60 минут оценён в 2.75. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 3.90.



Аналитики не ждут от матча высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70.



Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.77, успех «Трактора» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.05.



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