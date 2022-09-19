«Динамо» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Игра состоится в Москве.



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Эксперты считают фаворитами хозяев площадки. Поставить на победу динамовцев в основное время можно с коэффициентом 2.42, а успех ярославцев по итогам 60 минут оценён в 2.70. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 3.70.



Аналитики не ждут от матча высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.49.



Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.81, успех «Локомотива» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.00.



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