«Атлетико» — «Реал»: результат матча Примеры, как сыграли, какой счёт, кто забил

18 сентября в Мадриде проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. В мадридском дерби встречались «Атлетико» и «Реал». Игра завершилась победой команды Карло Анчелотти со счётом 2:1.
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Счёт в матче на 18-й минуте открыл Родриго: Вальверде прошёл к штрафной и покатил мяч на Родриго, тот накоротке выполнил передачу на Тчуамени, который роскошным мягким навесом перебросил не дотянувшегося до мяча Фелипе, а другие защитники к мячу не успели. Родриго без сопротивления в касание послал мяч в ворота.
На 36-й минуте Федерико Вальверде удвоил преимущество «Реала»: Винисиус обыгрался в «стеночку» с Модричем, ворвался слева в штрафную и пробил в ближний угол совсем рядом с ногой Облака. Мяч попал в штангу и срикошетил вправо, где к нему первым успел Вальверде, спокойно добивший мяч в пустой угол.
В концовке матча Марио Эрмосо отыграл один мяч: Антуан Гризманн выполнил подачу с углового, а защитник головой отправил мяч в пустые ворота после ошибки Тибо Куртуа.
На рубеже основного и добавленного времени Эрмосо вновь отличился: Марио получил две жёлтые карточки за несколько минут и был удалён с поля.
«Реал» набрал 18 очков из 18 возможных и занимает в турнирной таблице первое место. «Атлетико» (10) — седьмой.
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