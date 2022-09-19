«Трактор» — «Авангард»: время начала матча КХЛ, какой канал покажет

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».
Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.
Игра состоится в Челябинске. «Авангард» впервые в истории стартовал в КХЛ с шести поражений, но затем смог одержать победу над «Барысом».
Эксперты считают фаворитами омичей. Поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех челябинцев по итогам 60 минут оценён в 2.75. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 3.90.
Аналитики не ждут от матча высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70.
Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.77, успех «Трактора» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.05.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.
Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Зарипов: у «Ак Барса» не реализация большинства, а шуга-пуга какая-то.
Российских хоккеистов допустят на Кубок мира в 2024 году.
- 19 сентября 2022
-
12:00
-
11:37
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:13
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
02:30
- 18 сентября 2022
-
21:45
-
21:00
-
20:36
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30