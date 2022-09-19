«Амур» — «Салават Юлаев»: когда начало матча КХЛ, какой канал покажет в прямом эфире

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев». Начало игры запланировано на 12:00 мск.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Встреча пройдёт на льду «Платинум Арены» в Хабаровске. В прямом эфире её покажет телеканал KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех хабаровчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.
Букмекеры сомневаются, что матч «Амур» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70.
Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.30. Итоговая победа «Салавата Юлаева» идёт за 1.65, успех «Амура» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.30.
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