«Амур» — «Салават Юлаев»: когда начало матча КХЛ, какой канал покажет в прямом эфире

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев». Начало игры запланировано на 12:00 мск.

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Встреча пройдёт на льду «Платинум Арены» в Хабаровске. В прямом эфире её покажет телеканал KHL Prime.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех хабаровчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.



Букмекеры сомневаются, что матч «Амур» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.30. Итоговая победа «Салавата Юлаева» идёт за 1.65, успех «Амура» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.30.

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