«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.59.



«Салават» и «Магнитка» к своим третьим матчам на Дальнем Востоке уже, считай, стали коренными дальневосточниками. То есть биологические часы перестроились на местное время, проблем с адаптацией больше нет, но они теперь появятся после возвращения домой. То есть пенять на удалённость региона ни «юлаевцам», ни магнитогорцам более нельзя, только на собственную игру. В которой проблемы есть у тех и других, но которые более или менее решаются.



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Предположу, что в Хабаровске «Салавату» будет легче, чем во Владивостоке. Во-первых, потому, что «Амур» и объективно, и субъективно «Адмиралу» уступает. Не сильно, но всё-таки уступает. И два домашних поражения хабаровчан от «Магнитки» были в целом закономерными, а ведь в это же самое время владивостокцы взяли у «Салавата» всё что только можно было, отдав уфимцам лишь одно очко.



На мой взгляд, такой фокус в Хабаровске уже не пройдёт. Более того, скорее всего, «Амур» продолжит череду поражений, а вот «Салават» свою прервёт. «Юлаевцы», в принципе, Хабаровск любят, играют там прилично и в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся на хабаровской земле, выиграли семь раз – согласитесь, вполне неплохо.



Поэтому предположу, что в первом из двух спаренных в Хабаровске противостояний гости в итоге наберут два очка. Сколько при этом наберёт «Амур» и наберёт ли вообще – тут уж как пойдёт, загадывать не стану», — сказал Лебедев.

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