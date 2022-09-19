«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.59.
«Салават» и «Магнитка» к своим третьим матчам на Дальнем Востоке уже, считай, стали коренными дальневосточниками. То есть биологические часы перестроились на местное время, проблем с адаптацией больше нет, но они теперь появятся после возвращения домой. То есть пенять на удалённость региона ни «юлаевцам», ни магнитогорцам более нельзя, только на собственную игру. В которой проблемы есть у тех и других, но которые более или менее решаются.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Предположу, что в Хабаровске «Салавату» будет легче, чем во Владивостоке. Во-первых, потому, что «Амур» и объективно, и субъективно «Адмиралу» уступает. Не сильно, но всё-таки уступает. И два домашних поражения хабаровчан от «Магнитки» были в целом закономерными, а ведь в это же самое время владивостокцы взяли у «Салавата» всё что только можно было, отдав уфимцам лишь одно очко.
На мой взгляд, такой фокус в Хабаровске уже не пройдёт. Более того, скорее всего, «Амур» продолжит череду поражений, а вот «Салават» свою прервёт. «Юлаевцы», в принципе, Хабаровск любят, играют там прилично и в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся на хабаровской земле, выиграли семь раз – согласитесь, вполне неплохо.
Поэтому предположу, что в первом из двух спаренных в Хабаровске противостояний гости в итоге наберут два очка. Сколько при этом наберёт «Амур» и наберёт ли вообще – тут уж как пойдёт, загадывать не стану», — сказал Лебедев.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.
Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Ротенберг: НХЛ сама выберет тренера для сборной России на Кубок мира.
Зарипов: у «Ак Барса» не реализация большинства, а шуга-пуга какая-то.
Журналист ESPN: российские хоккеисты выступят на Кубке мира, но без гимна и флага.
- 19 сентября 2022
-
10:30
-
10:00
-
09:13
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
02:30
- 18 сентября 2022
-
21:45
-
21:00
-
20:36
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00