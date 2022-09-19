«Трактор» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» за 2.46.



«Обе команды начали чемпионат неважнецки. «Авангард» проиграл первые шесть матчей на старте, и эту громкую сенсацию обсуждали все.



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Но как-то незамеченным осталось то, что «Трактор» набрал шесть очков в семи матчах и идет девятым на Востоке.



«Авангард» имеет три очка, и омской команде жизненно важно победить в Челябинске. После провального старта нужно входить в кубковую восьмёрку. Да, ниже находится аутсайдер «Нефтехимик». Но кто ещё?



А вот если «Трактор» победит, то «Авангард» опустится ещё ниже на дно, и сократить такое отставание будет тяжелее.



В последнем матче «Авангард» в Астане обыграл «Барыс» со счетом 5:2. Омские болельщики и руководство «ястребов» восприняло этот успех с энтузиазмом. Поэтому я жду, что «Авангард» на волне энтузиазма сможет развить успех и в Челябинске. Я бы в этом матче взял кэф 2,46 на то, что «Авангард» победит в основное время», — сказал Лысенков.



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