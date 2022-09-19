«Трактор» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 2.46.
«Обе команды начали чемпионат неважнецки. «Авангард» проиграл первые шесть матчей на старте, и эту громкую сенсацию обсуждали все.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Но как-то незамеченным осталось то, что «Трактор» набрал шесть очков в семи матчах и идет девятым на Востоке.
«Авангард» имеет три очка, и омской команде жизненно важно победить в Челябинске. После провального старта нужно входить в кубковую восьмёрку. Да, ниже находится аутсайдер «Нефтехимик». Но кто ещё?
А вот если «Трактор» победит, то «Авангард» опустится ещё ниже на дно, и сократить такое отставание будет тяжелее.
В последнем матче «Авангард» в Астане обыграл «Барыс» со счетом 5:2. Омские болельщики и руководство «ястребов» восприняло этот успех с энтузиазмом. Поэтому я жду, что «Авангард» на волне энтузиазма сможет развить успех и в Челябинске. Я бы в этом матче взял кэф 2,46 на то, что «Авангард» победит в основное время», — сказал Лысенков.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.
Названы три главных фаворита НХЛ-2022/2023.
Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Прогноз с коэффициентом 4.43 на матч «Торпедо» — «Витязь».
Журналист ESPN: российские хоккеисты выступят на Кубке мира без гимна и флага.
- 19 сентября 2022
-
12:00
-
11:37
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:13
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
02:30
- 18 сентября 2022
-
21:45
-
21:00
-
20:36
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30