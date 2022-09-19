«Трактор» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».
Ставка: ТМ 4.5 за 2.31.
«Челябинцы постепенно приходят в себя после плохого старта. Вслед за Бурдасовым разыгралась ещё одна звезда атаки, Ткачёв. А известия о скором приезде иностранного голкипера заставили взяться за ум даже русских вратарей «Трактора». Проскуряков в пятницу сыграл «на ноль», что по сегодняшним стандартам команды Гатиятулина – почти космическое достижение.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Против «Авангарда» «на ноль» сыграть не получится, но фаворитами матча всё равно вижу хозяев. «Ястребы» в пятницу наконец-то одержали первую победу в сезоне. Но за счёт чего? Выиграли почти все единоборства и блокировали много бросков. С «Барысом» это сработало.
С «Трактором» — не выйдет. Команда Гатиятулина умеет играть в силовой хоккей не хуже, а с точки зрения креатива она намного интереснее. Когда у «Трактора» идёт игра в пас, умение блокировать броски перестаёт быть решающим козырем.
Вряд ли в матче будет забито больше четырёх шайб. Выбираю ставку на тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.
Зарипов: у «Ак Барса» не реализация большинства, а шуга-пуга какая-то.
Прогноз с коэффициентом 4.43 на матч «Торпедо» — «Витязь».
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