«Трактор» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».



Ставка: ТМ 4.5 за 2.31.



«Челябинцы постепенно приходят в себя после плохого старта. Вслед за Бурдасовым разыгралась ещё одна звезда атаки, Ткачёв. А известия о скором приезде иностранного голкипера заставили взяться за ум даже русских вратарей «Трактора». Проскуряков в пятницу сыграл «на ноль», что по сегодняшним стандартам команды Гатиятулина – почти космическое достижение.



Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.



Против «Авангарда» «на ноль» сыграть не получится, но фаворитами матча всё равно вижу хозяев. «Ястребы» в пятницу наконец-то одержали первую победу в сезоне. Но за счёт чего? Выиграли почти все единоборства и блокировали много бросков. С «Барысом» это сработало.

С «Трактором» — не выйдет. Команда Гатиятулина умеет играть в силовой хоккей не хуже, а с точки зрения креатива она намного интереснее. Когда у «Трактора» идёт игра в пас, умение блокировать броски перестаёт быть решающим козырем.

Вряд ли в матче будет забито больше четырёх шайб. Выбираю ставку на тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.

Зарипов: у «Ак Барса» не реализация большинства, а шуга-пуга какая-то.

Прогноз с коэффициентом 4.43 на матч «Торпедо» — «Витязь».

Российских хоккеистов допустят на Кубок мира в 2024 году.